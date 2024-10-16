مصر.. فيديو لشخص نصف عار وما فعله لاعتقاده بأن طالبا "عاكس خطيبته"

نشر الأربعاء ، 16 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شخص نصف عار وما فعله لاعتقاده أن طالبا قام "بمعاكسة خطيبته".

مقطع الفيديو المتداول أعادت نشره وزارة الداخلية المصرية بتعليق قالت فيه: "كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك يظهر خلاله أحد الأشخاص متجرداً من ملابسه بالجزء العلوى وممسكاً بيده سلاح أبيض ويقوم بالتلويح به بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية".

وتابعت: "بالفحص تبين أن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة مركز منية النصر).. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بذلك على إثر حدوث مشاجرة بينه و(طالب – مقيم بدائرة المركز) لإعتقاد الأخير بقيام الشخص الظاهر بالمقطع بمعاكسة خطيبته حال سيره على مقربة منها أثناء تواجدهما بدائرة المركز".

واضافت: "تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق".