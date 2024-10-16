دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بتعيين اللواء عباس كامل مستشارًا لرئيس الجمهورية، منسقًا عامًا للأجهزة الأمنية، والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام المصرية الرسمية.

في حين أدى حسن محمود رشاد اليمين القانونية رئيسًا للمخابرات العامة، حسبما أظهرت لقطات بثتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

وتخرج رشاد في الكلية الفنية العسكرية، وتدرج في المناصب بجهاز المخابرات العامة إلى أن تمت ترقيته لدرجة وكيل جهاز المخابرات، قبل توليه منصبه الجديد خلفًا لعباس الكامل.

ويدير عباس كامل جهاز المخابرات العامة منذ عام 2018، وعمل مديرًا لمكتب السيسي منذ أن كان الأخير مديرًا لجهاز المخابرات الحربية وحتى توليه منصب وزير الدفاع ورئيس الجمهورية.

وشُوهد كامل (62 عامًا) برفقة الرئيس المصري في العديد من لقاءاته وجولاته، وكان يُنظر إليه باعتباره شخصية مؤثرة في العديد من القضايا الداخلية والخارجية. وكان يلقب بكاتم أسرار الرئيس و "ظل الرئيس" و "ثعلب الرئاسة".

اُنشئ جهاز المخابرات المصرية في 1954 بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ليلعب دورا مهما عبر تاريخ مصر.