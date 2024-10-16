إسرائيل تراجع رسالة أمريكا بشأن "تحسين الوضع الإنساني" في غزة

(CNN)-- تراجع الحكومة الإسرائيلية الرسالة التي بعثتها الإدارة الأمريكية التي تطالب بتحسين الوضع الإنساني في غزة، وفقا لمحلل شبكة CNN باراك رافيد ووكالة "رويترز" للأنباء.

وقال مسؤول إسرائيلي في واشنطن، بحسب "رويترز"، إن بلاده "تأخذ هذه المسألة على محمل الجد وتعتزم معالجة المخاوف التي أثيرت في هذه الرسالة مع نظرائنا الأمريكيين".

وأفاد رافيد، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأن الرسالة "قيد المراجعة الشاملة" من قبل مسؤولي الأمن الإسرائيليين.

وفي وقت سابق، ذكرت CNN أن إدارة بايدن بعثت بالرسالة إلى الحكومة الإسرائيلية مطالبة إياها بالتحرك لتحسين الوضع الإنساني في غزة في غضون الـ30 يوما المقبلة أو المخاطرة بانتهاك القوانين الأمريكية التي تنظم المساعدات العسكرية الأجنبية، مما يشير إلى أن المساعدات العسكرية الأمريكية قد تكون في خطر.

وكانت الرسالة التي كتبها يوم الأحد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن بشكل مشترك، موجهة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

وتواصلت CNN مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي للتعليق.