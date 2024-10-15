شاهد عيان: نيران الغارة الإسرائيلية على غزة "التهمت الناس قبل أن تلتهم أي شيء آخر"

عام من الألم للأمهات في غزة وإسرائيل.. ونداء لإنهاء الحرب "لأن الوقت ينفد"

(CNN)-- أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية تطالبها فيها بالتحرك لتحسين الوضع الإنساني في غزة في غضون الثلاثين يومًا المقبلة أو المخاطرة بانتهاك القوانين الأمريكية التي تحكم المساعدات العسكرية الأجنبية.

الرسالة الصادرة، الأحد، التي كتبها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، موجهة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، تمثل خطوة جديدة مهمة من جانب الولايات المتحدة لمحاولة إجبار إسرائيل على تسهيل توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتشير الرسالة إلى أن وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين، بموجب القانون الأمريكي، "يتعين عليهما تقييم مدى التزام إسرائيل باستمرار" بتعهداتها التي قدمتها في وقت سابق من هذا العام بأنها لن تقيد تدفقات المساعدات إلى القطاع.

ويحل الموعد النهائي لمهلة الـ 30 يومًا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

وعلى الرغم من التحذير الصارم، تواصل الولايات المتحدة تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل، بما في ذلك نظام دفاع جوي متقدم.

وتشمل بعض مطالب الولايات المتحدة أن تسمح إسرائيل بما لا يقل عن 350 شاحنة يوميًا بدخول غزة عبر المعابر الأربعة الرئيسية وفتح معبر خامس.

وتقول الرسالة إنه يجب على إسرائيل تنفيذ فترات توقف إنسانية خلال الشهر المقبل في جميع أنحاء غزة حسب الضرورة لتمكين الأعمال الإنسانية، بما في ذلك التطعيمات وتوزيع المساعدات لمدة أربعة أشهر على الأقل.

والسماح للأشخاص داخل منطقة المواصي الإنسانية المعينة داخل غزة بالانتقال إلى الداخل قبل الشتاء وتعزيز الأمن.

واُختتمت الرسالة بالدعوة إلى إنشاء قناة جديدة بين الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية "لمناقشة حوادث إلحاق الضرر بالمدنيين"، على أن يعقد الاجتماع الأول في نهاية الشهر.