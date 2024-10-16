(CNN)-- تداول مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، لقطة لـ"حديث جانبي" بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة الخليجية الأوروبية في العاصمة البلجيكية، بروكسل، الأربعاء.

وظهر الأمير محمد بن سلمان وهو يتبادل حديثًا وديًا مع أمير قطر وكل منهما جالس في مكانه في حين توسطهما رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل.

وبدا ولي العهد السعودي وأمير قطر وهما يضحكان خلال حديثهما الجانبي، حسب مقطع الفيديو الذي نشرته قناة "الإخبارية" الرسمية السعودية.

وألقى أمير قطر كلمة في القمة قال فيها: "نأمل أن يُسهم تعزيز العلاقات بين الجانبين الخليجي والأوروبي في فاعلية النظام الدولي بتعزيز مفهوم العدالة والشرعية الدولية بعيدا عن سياسات ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين التي تقوض نظام الأمن الجماعي الذي توافق عليه المجتمع الدولي منذ الحرب العالمية الثانية".

ووصل ولي العهد السعودي إلى بروكسل في وقت سابق الأربعاء، بعد زيارة أجراها إلى مصر الثلاثاء.