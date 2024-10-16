لغة جسد السيسي بوداع محمد بن سلمان تشعل تفاعلا وتحليلا لمعناها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، تفاعلا ببين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداولوا صورة له خلال مراسم وداع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان الذي غادر القاهرة بعد زيارة قصيرة، الثلاثاء.

وأبرز نشطاء لقطة للسيسي ممسكا بيديه معا وينظر إلى ولي العهد السعودي خلال صعوده الطائرة مما أثار تحليلات نشطاء حول معنى لغة الجسد وما قد تعنيه هذه الحركة، ليتكهن البعض بأنها تعني "يدا بيد" أو "يد واحدة" نظرا للعلاقات بين الرياض والقاهرة.

وقعت مصر والسعودية، الثلاثاء، على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

شهد مراسم التوقيع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش زيارته إلى مصر، الثلاثاء.

وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتسجل 6.5 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 32.7%، بحسب الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.