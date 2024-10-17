نشر الخميس ، 17 أكتوبر / تشرين الأول 2024

(CNN) -- قال مصدران إسرائيليان مطلعان إن القوات الإسرائيلية عثرت على الرجل الذي يُعتقد أنه يحيى السنوار خلال "عمليات عسكرية روتينية" في قطاع غزة.

وذكر المصدران أن قوات المشاة الإسرائيلية واجهت ثلاثة عناصر بالقرب من مبنى في غزة واشتبكت معهم.

وبعد انتهاء المعركة، عثرت القوات على جثة تشبه السنوار وأبلغت كبار القادة.

وقال المصدران إن الجيش الإسرائيلي وأجهزة المخابرات تعمل منذ ذلك الحين على تحديد ما إذا كانت الجثة هي بالفعل للسنوار من خلال تحليل الحمض النووي.

وفي وقت سابق من الخميس، قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق فيما إذا كان زعيم حماس يحيى السنوار قد قُتل في عمليات عسكرية في قطاع غزة.