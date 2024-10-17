"رجل المهمات".. من أرسلت الإمارات إلى القمة الخليجية الأوروبية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، نائب حاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في دولة الإمارات، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حضوره وقيادة وفد بلاده إلى القمة الخليجية الأوروبية، الأربعاء.

وتداول نشطاء مقاطع فيديو من مشاركات الشيخ مكتوم ووصوله واستقباله في حين وصفه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه "رجل المهمات".

وأكد الشيخ مكتوم وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن "القمة مثلت فرصة نموذجية لحوار بنّاء هدفه مناقشة مزيد من الفرص المشتركة لإرساء دعائم مستقبل أفضل لشعوب الجانبين، علاوة على أثر القمة في تبادل الرؤى والأفكار حول سبل التغلب على التحديات العابرة للحدود والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ودفع مسيرة التطوير العالمي، لاسيما فيما يتعلق بالتحوّل الأخضر والطاقة النظيفة والمتجددة، وغيرها من الموضوعات المهمة المتعلقة بصناعة المستقبل".

وتابع: "نتطلع إلى توثيق الشراكة الإستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي والقائمة على الاحترام المتبادل والثقة نحو مزيد من التعاون البنّاء في شتى المجالات الحيوية.. وتأتي مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات القمة الخليجية الأوروبية انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية الارتقاء بالتعاون الدولي وتأكيد أثره في إيجاد حلول ناجعة تسهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة عالمياً".