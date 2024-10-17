دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداولوا مقاطع فيديو ولقطات حضوره القمة الخليجية الأوروبية في بروكسل، الأربعاء.

وكان الأمير محمد بن سلمان وبناءً على توجيه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد ترأس وفد المملكة المُشارك في القمة "الخليجية الأوروبية " في مدينة بروكسل بمملكة بلجيكا.

وأثار كذلك ولي العهد السعودي تفاعلا على وسم حمل اسم (دخول محمد بن سلمان) حيث ظهرت ردة فعل امرأة ترتدي سترة فاتحة اللون تلتف بسرعة وتحدث شخصا إلى جانبها وقد بدا عليها الانفعال.

وفي لقطة منفصلة أثارت تفاعل نشطاء، برز حديث جانبي وتبادل ابتسامات بين ولي العهد السعودي وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.