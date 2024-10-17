الجيش الإسرائيلي يُعلن القضاء على يحيى السنوار.. ويكشف متى تم قتله

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار، في عملية جنوب قطاع غزة الأربعاء، وفقا لبيان مشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

وجاء في البيان: "يؤكد الجيش الإسرائيلي والشاباك أنه بعد مطاردة استمرت لمدة عام، أمس، الأربعاء، 16 أكتوبر/تشرين الأول عام 2024، قضى جنود جيش الدفاع الإسرائيلي من القيادة الجنوبية على يحيى السنوار، زعيم منظمة حماس الإرهابية، في عملية في جنوب قطاع غزة".

وأردف البيان الإسرائيلي: "عشرات العمليات التي نفذها الجيش الإسرائيلي والشاباك خلال العام الماضي، وفي الأسابيع الأخيرة في المنطقة التي تم تصفيته فيها، قيدت الحركة العملياتية ليحيى السنوار، حيث طاردته القوات ما أدى إلى القضاء عليه".

وتابع البيان: "وقام جنود من اللواء 828 التابع للجيش الإسرائيلي في المنطقة بالتعرف على 3 إرهابيين والقضاء عليهم. وبعد الانتهاء من عملية التعرف على الجثة، يمكن التأكد من تصفية يحيى السنوار".