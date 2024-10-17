"العدو الأول" لإسرائيل وقائد "حماس" الأبرز.. محطات في حياة يحيى السنوارالشرق الأوسطنشر الخميس، 17 أكتوبر / تشرين الأول 2024أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار في عملية عسكرية بقطاع غزة، وفق بيان صدر الجمعة، نستعرض في هذا الفيديو نبذة عن أبرز المحطات في حياة "العدو الأول" لإسرائيل والقيادي البارز في الحركة.قد يهمك أيضًا.. مصدر مطلع لـCNN: إسرائيل أبلغت أمريكا بأن يحيى السنوار قُتلمصدران إسرائيليان يكشفان تفاصيل حول العملية التي قُتل فيها شخص يُعتقد أنه السنوارقراءة المزيدإسرائيلحركة حماسغزة