أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار في عملية عسكرية بقطاع غزة، وفق بيان صدر الجمعة، نستعرض في هذا الفيديو نبذة عن أبرز المحطات في حياة "العدو الأول" لإسرائيل والقيادي البارز في الحركة.

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