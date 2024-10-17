مقارنة لحجم الهجمات التي شنتها إسرائيل وهجمات حزب الله منذ أكتوبر 2023

(CNN)-- ضربت غارات جوية إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت صباح الأربعاء، بحسب وسائل إعلام رسمية لبنانية، وهو أول هجوم يستهدف المنطقة منذ عدة أيام.

وجاء القصف بعد وقت قصير من إصدار الجيش الإسرائيلي تحذيرات إخلاء جديدة للسكان بالقرب من مبنى في منطقة حارة حريك في الضاحية، معقل حزب الله.

وأظهر بث حي لأفق جنوب بيروت من وكالة الأنباء الفرنسية الدخان يتصاعد من المنطقة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت شبكة CNN أنه كان هناك تأجيل للضربات الإسرائيلية على بيروت في الأيام الأخيرة وسط “تفاهمات” متزايدة بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين، وفقا لمصدر مطلع على الأمر.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق بأن إسرائيل ستضرب حزب الله في كل مكان في لبنان “بدون رحمة”، بما في ذلك بيروت.

منذ تصعيد حربها ضد الجماعة المسلحة المدعومة من إيران، قصفت إسرائيل العاصمة اللبنانية ومناطق أخرى في جنوب البلاد بكثافة غير مسبوقة.

وكثيراً ما استهدفت الغارات مناطق مزدحمة، مما أدى إلى تسوية المباني السكنية بالأرض، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص وتشريد أكثر من مليون آخرين، وفقاً للحكومة اللبنانية.