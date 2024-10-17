مصدر مطلع لـCNN: إسرائيل أبلغت أمريكا بأن يحيى السنوار قُتل

نشر الخميس ، 17 أكتوبر / تشرين الأول 2024

(CNN)-- قال مصدر مطلع، لشبكة CNN، إن إسرائيل أكدت لمسؤولين أمريكيين أن زعيم حماس يحيى السنوار قد قُتل وفقا لفحص أولي للحمض النووي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه يعمل على التحقق من مقتل السنوار في عملية عسكرية إسرائيلية بقطاع غزة.

وفحص المسؤولون الإسرائيليون بصمات الأصابع وسجلات أسنان الجثة التي يعتقد أنها لزعيم حماس يحيى السنوار، بالإضافة إلى اختبارات الحمض النووي، وفقا لمصدر مطلع على الأمر.

وكانت مصادر قد ذكرت لشبكة CNN في وقت سابق أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الولايات المتحدة بأنها تجري اختبار الحمض النووي للتأكد من مقتل السنوار.