دول عربية يكشفها تقرير بقائمة الأكثر استيرادا للأسلحة الأمريكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام في تقرير صادر عنه لهذا العام بأن صادرات الولايات المتحدة من الأسلحة نمت بنسبة 17٪ بين عامي 2014-2018 و2019-2023، وارتفعت حصتها من إجمالي صادرات الأسلحة العالمية من 34% إلى 42%. وقد سلمت الولايات المتحدة أسلحة كبيرة إلى 107 دول في الفترة ما بين 2019 و2023، وهو ما يزيد عن أكبر مصدرين ثانيين مجتمعين.

وذكر التقرير بأنه في الفترة ما بين 2019 و2023، ذهبت الحصة الأكبر من صادرات الأسلحة الأمريكية إلى دول الشرق الأوسط (38٪). وكانت هذه نسبة أقل بكثير مما كانت عليه في الفترة ما بين 2014 و2018 (50%)، بعد انخفاض بنسبة 11% في صادرات الأسلحة الأمريكية إلى المنطقة بين الفترتين.

وكانت ثلاث دول عربية من بين أكبر 10 متلقين للأسلحة الأمريكية في الفترة ما بين 2019 و2023: إذ استحوذت السعودية على 15٪ من صادرات الأسلحة الأمريكية، وقطر على 8.2 ٪، والكويت على 4.5٪.

ووفقًا للتقرير، صنفت أمريكا كالمورد الرئيسي للأسلحة لهذه الدول العربية، وهي البحرين والسعودية والكويت والمغرب والإمارات وقطر. إليكم نظرة في الإنفوغرافيك على تصنيف هذه الدول وفقًا للنسبة من إجمالي واردات الأسلحة للدول المستوردة من الولايات المتحدة.