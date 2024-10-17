الحوثي يرد على الضربة الأمريكية القوية بقاذفات الشبح B-2

قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

(CNN)-- تعهد الحوثيون في اليمن بأن الولايات المتحدة "ستدفع الثمن" بعد أن شنت واشنطن غارات جوية على الجماعة المدعومة من إيران واستهدفت خمس منشآت لتخزين الأسلحة تحت الأرض باستخدام قاذفات الشبح B-2

وقال نائب رئيس المكتب الإعلامي للحوثيين، نصر الدين عامر، في تدوينة على منصة إكس (تويتر سابقا) إن "أمريكا ستدفع ثمن عدوانها على اليمن، وكما قلنا من قبل فإن عدوانها لن يثني اليمن عن موقفه الداعم لغزة".

واستهدف الحوثيون منذ أشهر السفن في البحر الأحمر، أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم، وقالوا إن ذلك رد على الحرب الإسرائيلية في غزة.

ويذكر أن حماس وحزب الله والحوثيون جزء من تحالف تقوده إيران يشمل اليمن وسوريا وغزة والعراق ويهاجم إسرائيل وحلفائها منذ بدء الحرب، ويقولون إنهم لن يتوقفوا عن ضرب إسرائيل وحلفائها حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

وتأتي الضربات على اليمن في وقت يشهد توتراً كبيراً في جميع أنحاء المنطقة. ومن المتوقع أن ترد إسرائيل على القصف الصاروخي الإيراني الأخير قبل الانتخابات الأميركية في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، كما تتعمق صراعاتها مع حزب الله في لبنان وحماس في غزة.