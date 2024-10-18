مصر.. النيابة تتدخل لوقف حفل زفاف وتكشف تفاصيل عن "العروس"

صورة أرشيفية تعبيرية لفنانة رقص شرقي في أحد حفلات الزفاف في مصر العام 2016

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تدخلت النيابة العامة في مصر لوقف إتمام حفل زفاف بعد تداول صور ومقاطع فيديو للعروس على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تفاعل واسع.

وأوضحت النيابة في بيان: "تحقيقات النيابة العامة تحبط واقعة زواج قاصرة بعدما رصدت النيابة العامة تداول مقطع مصور بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لطفلة تظهر بزي زفافها وتصرح بأن عمرها ثلاثة عشر عامًا.."

وتابع البيان: "باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وسألت الطفلة وخطيبها ووالدها ورجل الإدارة للقرية محل سكنهم، فثبت أن الطفلة طالبة بالمرحلة الإعدادية، وأن حفل خِطبتها قد اقترب ميعاده، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث".

وأضافت: "كما ثبت بتقرير لجنة حماية الطفولة أن والد الطفلة عازم على فسخ خطبتها، ولذلك أوصت اللجنة بتسليمه الطفلة على أن يتعهد بحسن رعايتها وعدم قبول طلبها للزواج قبل بلوغها السن القانونية، وبمتابعة حالتها أسبوعيًا من خلال تلك اللجنة. هذا، وتهيب النيابة العامة بالكافة إلى الإحجام عن تزويج القاصرات حفاظًا على المرأة وحقوقها وصيانة لحياتها، كما تؤكد أنها ستتصدى لتلك الظاهرة الإجرامية بملاحقة مرتكبيها؛ إيمانًا منها بأهمية العناية بحقوق المرأة والطفل".