دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في بيان، الجمعة، إحباط محاولة تهريب 1.225.200 حبة كبتاغون، عُثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر منفذ حالة عمّار، طبقا لما نقلت عنها وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت الهيئة في بيانها أنه "وردت إرسالية عبر منفذ حالة عمّار، عبارة عن عجانة رخامية، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة في الإرسالية"، بحسب وكالة "واس".

وأفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية أنه "بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض على شخصين".

كما أكّدت الهيئة في بيانها أنها "ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات"، حسبما أفادت الوكالة السعودية.