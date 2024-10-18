(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل “إرهابيين” اثنين عبرا الحدود إلى إسرائيل من الأردن في منطقة جنوب البحر الميت، الجمعة، في أول حادث من نوعه يتم الإبلاغ عنه منذ هجمات 7 أكتوبر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته في مكان الحادث تقوم بمسح المنطقة "بحثا عن إرهابي آخر فر على ما يبدو من مكان الحادث". ودعت المواطنين إلى الانصياع لتعليمات القوات الأمنية.

من جهته قالت القوات المسلحة الأردنية في بيان نشر على موقعها الرسمي: "صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أنه لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام العبرية، باجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية للمملكة الأردنية الهاشمية.. وبيّن المصدر إن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي يتابع التطورات مؤكداً ضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة".

هذه هي المرة الأولى منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي التي يبلغ فيها الجيش الإسرائيلي عن محاولة تسلل أردني-إسرائيلي من قبل فصائل مسلحة.