الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو معدلًا من مسيرة يقول إنه يصور لحظات السنوار الأخيرة

تفاصيل مقتل يحيى السنوار بعد أكثر من عام على الحرب في غزة

"العدو الأول" لإسرائيل وقائد "حماس" الأبرز.. محطات في حياة يحيى السنوار

(CNN)-- انتشرت صورة يُزعم أنها تظهر جثة زعيم حركة حماس يحيى السنوار على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر في الصورة رجل شبيه بالسنوار بدرجة كبيرة وهو ملقى ميتا بين أنقاض مبنى مدمر، والجنود الإسرائيليون يقفون حول جثته، في حين أن مصدر الصورة غير معروف.

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وقام مكتب الصور في CNN بفحص الصورة من خلال برنامج المصادقة، الذي لم يظهر أي علامات على التلاعب.

ولا يمكن أن نعرف لمن الصورة متى وأين تم التقاطها. ولم تؤكد CNN بشكل مستقل أن الرجل الموجود في الصورة هو السنوار.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إنه يحقق فيما إذا كان زعيم حماس قد قُتل في غزة.

قامت CNN بتمويه بعض أجزاء هذه الصورة القوية والصادمة.