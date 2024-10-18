مفتي عُمان ينعى يحيى السنوار: لحق بأسلافه "المجاهدين"

(CNN)-- نعى مفتي سلطنة عُمان، أحمد بن حمد الخليلي، الجمعة، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، يحيى السنوار، مشيرا إلى أنه "لحق بأسلافه المجاهدين"، حسبما قال في منشور عبر صفحته على "إكس" (تويتر سابقا).

وكتب الخليلي: "تلفينا بكل اعتزاز نبأ استشهاد القائد البطل يحيى السنوار، بعد مسيرة حافلة في الجهاد المقدس، لاحقا بأسلافه المجاهدين".

وتابع مفتي عُمان قائلا: "وعسى أن يعقبه عما قريب من يسد فراغه بالهمة والعزيمة نفسها".

وختم مفتي عُمان منشوره بالقول: "وإن على الأمة جميعا أن تجتمع كلمتها، ويهب علماؤها كالريح المرسلة من أجل الدفاع عن حقوقها"، حسب قوله.

وأكدت حركة "حماس"، الجمعة، مقتل رئيس مكتبها السياسي وزعيمها، يحيى السنوار، خلال اشتباك مع قوات من الجيش الإسرائيلي، بعد إعلان إسرائيل، الخميس، عن قتله يوم الأربعاء جنوب قطاع غزة.