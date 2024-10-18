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الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

مقتل يحيى السنوار.. ما عليك معرفته من التعرّف عليه عبر سجل اسنانه إلى آخر لحظاته

الشرق الأوسط
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(CNN)— أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل زعيم حركة حماس، يحيى السنوار، في عملية جنوب قطاع غزة، الأربعاء، وفقا لبيان مشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، وفيما يلي أهم ما عليك معرفته حول هذا الإعلان:

لحظات السنوار الأخيرة: نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو معدل يظهر طائرة بدون طيار تدخل مبنى مدمر حيث شوهد شخص – يقول الجيش الإسرائيلي إنه السنوار – جالسا على كرسي. قُتل السنوار في أحد المنازل الوحيدة التي لا تزال قائمة في منطقة سكنية في رفح، بحسب تحليل CNN لمقاطع الفيديو والصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي. 

التعرّف عليه: أجرى المسؤولون الإسرائيليون اختبارات الحمض النووي واستخدموا سجلات الأسنان للتأكد من هويته.

ماذا يعني مقتل السنوار لغزة؟: قال الفلسطينيون في غزة لشبكة CNN إنهم لا يعتقدون أن مقتل السنوار سيضع حداً للحرب. لكن آخرين ما زالوا متفائلين. وقال مؤمن خليلي البالغ من العمر 22 عاما: "لقد مات السنوار، لكن الكثير من أبناء شعبنا قتلوا، وليس هناك أي عذر الآن لنتنياهو لمواصلة الحرب". وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 42 ألف فلسطيني في غزة وتركت عشرات الآلاف الآخرين يكافحون المرض والجوع الشديد والنزوح المستمر.

رد فعل إيران: قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إن ظروف مقتل يحيى السنوار في منطقة حرب نشطة ستعزز "روح المقاومة"، وذلك في منشور على حسابها بمنصة إكس ورد فيه: "عندما يتطلع المسلمون إلى الشهيد السنوار واقفاً في ساحة المعركة – بالزي القتالي وفي العراء، وليس في مخبأ، في مواجهة العدو – ستتقوى روح المقاومة".

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن مقتل السنوار يمثل "بداية اليوم بعد حماس"، وتعهد بأن إسرائيل ستواصل قتال حماس في غزة حتى يتم إعادة جميع الرهائن إلى ديارهم.

في مكالمة هاتفية لمناقشة مقتل السنوار، اتفق نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن على أن هناك فرصة للمضي قدما في إطلاق سراح الرهائن في غزة، وقال مسؤولون أمريكيون إنهم سيضاعفون جهودهم مع الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

رغم التفاؤل بأن مقتل السنوار يمكن أن يجعل اتفاق غزة أقرب إلى أن يحقق، قال مصدران لشبكة CNN إن نهج إسرائيل تجاه إيران ووكلائها في البلدان الأخرى يُنظر إليه على أنه عمليات "مستقلة"، وقال أحد المصادر إن الانتقام الإسرائيلي المرتقب ضد إيران قد يأتي في غضون أيام.

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