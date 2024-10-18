الجيش الإسرائيلي يكشف لـCNN تفاصيل مقتل يحيى السنوار

تفاصيل مقتل يحيى السنوار بعد أكثر من عام على الحرب في غزة

(CNN) -- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دورون سبيلمان، لشبكة CNN، إن زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار قُتل في رفح جنوب غزة، بالقرب من المكان الذي تم فيه العثور على جثث 6 رهائن في سبتمبر/ أيلول.

وأضاف سبيلمان أن الدبابات الإسرائيلية كانت هناك لأنهم يعتقدون أن "قادة إرهابيين كبارا جدا" بما في ذلك السنوار كانوا في المنطقة.

وتابع أن القوات الإسرائيلية تعرضت لإطلاق النار، لذلك ردوا بقذيفة من الدبابة، وعندما ذهبوا لتفقد المبنى، أدركوا أن السنوار كان بين الأنقاض.

وذكر أنه تم العثور على زعيم "حماس" إلى جانب 3 أشخاص "أحدهم شخص كان بجانبه طوال الوقت، وهو قائد كتيبة لواء خان يونس، كما قُتل في تلك الأنقاض"، ولكنه لم يذكر اسم القيادي.

وقال: "كان الهدف الكامل من عملياتنا في هذه المنطقة هو إجبار السنوار والقادة الآخرين على الخروج من مخابئهم باستخدام معلومات استخباراتية دقيقة للغاية في مناطق معينة".

وأضاف: "كنا نحاول إجباره، وفي هذه الحالة نجحنا على الصعود إلى سطح الأرض، والتحرك حتى يرتكبوا خطأ".

كان الجيش الإسرائيلي قال، في الشهر الماضي، إنه تم العثور على جثث 6 رهائن في نفق لـ"حماس" في رفح، وأنهم قُتلوا "بوحشية قبل فترة وجيزة من تمكن القوات من الوصول إليهم.