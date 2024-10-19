نشر السبت ، 19 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار مقطع فيديو متداول لطفل يدعي تعرضه للاعتداء داخل مدرسة في العاصمة السعودية، الرياض، ومناشدته ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الأمن العام السعودي بيانا في تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلا: "باشرت شرطة منطقة الرياض وبالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة التعليم ومركز الحماية الأسرية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ادعاء طفل في محتوى مرئي تعرضه للاعتداء".

وتابع الأمن قائلا: "تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الواقعة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.