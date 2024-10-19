دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الإمارات، الجمعة، عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة شملت 190 أسيرا مناصفة من الجانبين، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 2184 أسيرا.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أعربت وزارة الخارجية عن شكرها للبلدين على "تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة لإنجاح عملية تبادل الأسرى بالرغم من تحديات ظروف الحرب الحالية، والذي يؤكد الثقة التي تحظى بها الإمارات لدى روسيا وأوكرانيا، وتقديرهما لدورها في دعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين البلدين".

واعتبرت الوزارة أن نجاح الوساطة الجديدة، وهي الـ9 من نوعها منذ بداية 2024، يمثل "انعكاسا لعلاقات التعاون والصداقة التي تجمع الإمارات بالبلدين".

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية على التزام دولتها بـ"مواصلة الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا"، مؤكدة على موقفها المتمثل في "الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، حيث تسعى إلى دعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى".

ولفتت الوزارة إلى نجاح جهود الوساطة الإماراتية منذ بداية العام الجاري في إتمام 8 عمليات تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، كما نجحت في ديسمبر/ كانون الأول 2022 في تبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.