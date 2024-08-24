فيديو يظهر لحظة تدمير أوكرانيا جسرًا في عمق روسيا.. هل نشهد تحولًا في الحرب؟

"غير محمية إطلاقًا".. مراسل CNN يوثق ما يحدث بحدود روسيا مع متابعة أوكرانيا توغلها

بعد عامين ونصف من الغزو الروسي.. أوكرانيا تحتفل بوصول مقاتلات إف-16 للبلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، السبت، نجاح جهود وساطة قامت بها الإمارات بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة شملت 230 أسيراً مناصفة بين الجانبين، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وبذلك، يصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 1.788 أسيرا.

وتوجهت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها "بالشكر إلى حكومتي كل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا على تعاونهما مع الوساطة التي بذلتها دولة الإمارات".

واعتبرت الوزارة في بيانها أنّ "هذا الإنجاز الذي يأتي بعد نحو شهر على وساطة سابقة ناجحة، يعكس التزام دولة الإمارات كوسيط موثوق به لدى الطرفين في دعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين البلدين".

وأشارت وزارة الخارجية الإماراتية إلى أن "نجاح الوساطة الجديدة - وهي السابعة من نوعها منذ بداية عام 2024 - تجسد علاقات الصداقة والشراكة التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين"، طبقا لما أوردت وكالة "وام".

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها "على استمرار مساعي دولة الإمارات في دعم كافة الجهود والمبادرات التي تهدف إلى الوصول لحل سلمي للنزاع بين البلدين، مؤكدة على أن الحوار وخفض الصعيد السبيل الوحيد لحل الأزمة، ما سيسهم في التخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عنها"، حسبما ذكرت الوكالة الإماراتية.