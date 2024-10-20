CNN تجمع أدلة بصرية ومعلومات استخباراتية عن مقتل السنوار.. هذا ما نعرفه حتى الآن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعلت صورة تظهر الأسلوب الذي حمل فيه جنود إسرائيليون لجثة زعيم حركة حماس، يحيى السنوار، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصورة المتداولة نشرتها صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية بتدوينة على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلة بتعليق: "صورة بألف كلمة هكذا تعاملت قوات جيش الدفاع مع جثة مدبر مجزرة السابع من اكتوبر يحي السنوار على الرغم من ان ارهابيي حماس قاموا في ذلك اليوم المشؤوم باختطاف المدنيين، قتل، قطع اعضاء الجسم، حرق الاطفال والاغتصاب بل والتباهي بكل هذه الاعمال الشنيعة!.. الفرق بين الحضارة والهمجية".

ويذكر أن مراسل شبكة CNN، ماثيو تشانس، علم من مصادر إسرائيلية أن جثمان زعيم حماس يحيى السنوار يمكن أن يستخدم "كورقة مساومة" في مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، بينما تدرس إسرائيل كيفية الضغط بسرعة على حماس في أعقاب مقتل السنوار.

وتقول مصادر إسرائيلية لشبكة CNN إن إعادة جثمان السنوار من شأنه أن يحشد المؤيدين ويخاطر بتحويل قبره إلى مزار، في حين تكثف عائلات الرهائن الإسرائيليين في مختلف أنحاء إسرائيل ضغوطها لإبرام أي اتفاق لإعادة أحبائهم إلى ديارهم.