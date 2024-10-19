البرغوثي لـCNN: السنوار شجاع وسيُنظر إليه على أنه بطل.. وهذا ما قاله عن "نفاق" حل الدولتين

(CNN)— أظهرت مقاطع الفيديو والصور التي بدت وكأنها تعود لجثة السنوار، والتي تم تداولها بصورة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي وتم التحقق منها من قبل شبكة CNN، في البداية يده اليسرى بأصابعه الخمسة، ثم لاحقًا ظهر بإصبع واحد مفقود.

وفي الصور، التي حددت CNN موقعها الجغرافي لموقع العملية التي قتلت السنوار، يمكن رؤية رجل متوفى يرتدي ساعة في يده اليسرى، وسترة عسكرية على جذعه ووشاحًا على رأسه، ويبدو أيضاً أنه مصاب بجرح في رأسه وتعرضت يده اليمنى للضرب.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي لاحقاً، تغيير وضعية الجثة ونزع الساعة في يده والسترة العسكرية والوشاح. وأظهرت اللقطات أن إصبعه قد اختفى أيضًا.

وقال الطبيب الشرعي الذي فحصه لجيريمي دايموند على شبكة C CNN أنه عندما عثرت القوات الإسرائيلية على جثة تشبه جثة يحيى السنوار، الأربعاء، تم قطع إصبعه وإرساله لاختبار الحمض النووي من أجل التعرف عليه.

وقال كبير علماء الأمراض في المركز الوطني الإسرائيلي، تشين كوغل: "بعد أن قام المختبر بإعداد الملف، قمنا بمقارنته مع الملف الشخصي للسنوار خلال الفترة التي قضاها هنا كسجين، حتى نتمكن بعد ذلك من التعرف عليه أخيرًا من خلال الحمض النووي الخاص به".

وأمضى السنوار أكثر من عقدين في السجون الإسرائيلية قبل إطلاق سراحه عام 2011 ضمن صفقة تبادل أسرى مقابل جندي إسرائيلي. وقال كوجيل إنهم حاولوا أولاً التعرف عليه من خلال أسنانه من الصور التي تم التقاطها، لكن ذلك لم يكن "موثقًا بما فيه الكفاية".

وبعد التعرف على هويته، وصل جثمان السنوار إلى مركز الطب الشرعي في تل أبيب الساعة 9:30 مساء الخميس حيث تم إجراء فحص الحمض النووي الكامل. وأضاف كوجيل أنه بناءً على التحليل، كان لديهم يقين بنسبة 100٪ أن الجثة تعود لزعيم حماس.