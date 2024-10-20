نشر الأحد ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقب الأمن العام في السعودية ببيان جديد، السبت، على الضجة التي أثارها فيديو متداول لطفل يقوم بمناشدة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مدعيا الاعتداء عليه في المدرسة.

وقال الأمن العام في بيانه: "إلحاقا لما تم إعلانه من ادعاء طفل في محتوى مرئي تعرضه للاعتداء، فقط تبين عدم صحة الادعاء، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك".

وكان الأمن العام السعودي قد قال في بيان سابق: "باشرت شرطة منطقة الرياض وبالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة التعليم ومركز الحماية الأسرية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ادعاء طفل في محتوى مرئي تعرضه للاعتداء".

وتابع الأمن حينها قائلا: "تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الواقعة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.