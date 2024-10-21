دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، الأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة إلى سرعة استخراج بطاقات الإعفاء من الإقامة قبل المهلة المحددة، التي تنتهي في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، تويتر سابقًا، إن "وزارة الداخلية تدعو الأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة سرعة استخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية لتوفيق أوضاعهم قبل نهاية المهلة المحددة (31-10-2024)".

وأوضحت الوزارة في منشورها أن ذلك يأتي "تجنبًا لاعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد".

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت في يونيو/حزيران الماضي، أن موعد انتهاء المهلة المحددة للأجانب المقيمين في البلاد المعفيين من شرط إصدار تراخيص الإقامة، لاستخراج بطاقات الأعفاء، بتاريخ 30 يونيو الماضي.