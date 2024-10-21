اتُهم بالضلوع في انقلاب ضد أردوغان.. وفاة فتح الله غولن عن 83 عامًا

(CNN) – توفي رجل الدين المسلم التركي فتح الله غولن، المنافس الشرس لمدة طويلة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والذي اُتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة المميتة في عام 2016، عن عمر يناهز 83 عامًا، وفقًا لمسؤولين أتراك وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بحركة رجل الدين.

وتم الإعلان عن وفاة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة من قبل "هوركل نجمي"، وهي وسيلة إعلام مرتبطة بغولن، الاثنين.

وكتبت وسيلة الإعلام على صفحتها على "إكس"، تويتر سابقا: "إن قائدنا الديني الكبير فتح الله غولن، الذي كرس حياته للإسلام وخدمة الإنسانية قد سار في أفق روحه (تُوفي)".

وأردفت وسيلة الإعلام قائلة إن غولن كان يخضع للعلاج في أحد المستشفيات لبعض الوقت.