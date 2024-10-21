السعودية.. إعدام مواطنين شاركا بـ"أعمال إرهابية" أدت إلى مقتل رجال أمن

(CNN) – أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم القتل بحق مواطنين قالت إنهما ارتكبا "أفعالا مجرمة تنطوي على خيانة الوطن"، والمشاركة في "أعمال إرهابية" أدت إلى مقتل عدد من رجال الأمن السعوديين، وفقا لبيان صدر، الاثنين.

وقالت الداخلية السعودية في البيان: "تنفيذ حُكم القتل في مواطنين أقدما على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة الوطن، والانضمام إلى كيان إرهابي، والتخابر مع أفراده، وتمويل الإرهاب، والمشاركة في أعمال إرهابية نتج عنها وفاة عدد من رجال الأمن".

وأشارت الداخلية إلى أن المواطنين متهمان بـ"استخدام الأسلحة والأحزمة الناسفة لاستهداف المقار الأمنية، واعتناق منهج إرهابي يستبيحان بموجبه الدماء والأموال والأعراض بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره".

وأردفت الداخلية السعودية: "وبإحالتهما إلى النيابة العامة تم توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقهما من المحكمة المختصة حكم يقضي بثبوت إدانتهما بما أُسند إليهما، والحُكم عليهما بالقتل، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وتم تنفيذ حُكم القتل بالمذكورين، الاثنين، 18/ 04/ 1446 هـ، الموافق 21/ 10/ 2024 م بمنطقة الرياض".