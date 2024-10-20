السعودية.. وزارة الداخلية تعلن إعدام شخص تعزيرا وتكشف عن جريمته

نشر الأحد ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق متهم باكستاني الجنسية، بعد ثبوت إدانته بتهريب مادة الهيروين المخدر إلى المملكة، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم (س. ت. ح)، باكستاني الجنسية، على تهريب مادة الهيروين المخدر إلى المملكة".

وأضافت الوزارة السعودية: "بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إلية بارتكاب الجريمة، وبإحالته الى المحكمة المختصة، صدر بحقة حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيراً، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية إنه "قد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني (س. ت. ح)، باكستاني الجنسية، الأحد، 17/ 04/ 1446 هجرية، الموافق 20/ 10/ 2024 ميلادية بمنطقة المدينة المنورة"، بحسب البيان.

ملاحظة المحرر: تم تعديل القصة لحجب الاسم الكامل للمدان الذي نشرته وزارة الداخلية السعودية، والاكتفاء بالأحرف الأولى من اسمه فقط.