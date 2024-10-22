السعودية.. اسم سعود القحطاني يبرز من جديد مع تنشيط حسابه على "إكس"

(CNN) – تفاعل مستخدمون سعوديون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، مع عودة حساب المستشار السابق في الديوان الملكي، سعود القحطاني، على المنصة مساء الإثنين، بعد أكثر من 5 أعوام على إيقافه لـ"مخالفته سياسات التلاعب في الشركة".

ونشط حساب القحطاني على "إكس"، مجددا وأصبح بالإمكان رؤية منشوراته القديمة على هذا الحساب لكنه لم ينشر أو يشارك أي منشور جديد بعد.

وانتشر اسم سعود القحطاني بشكل واسع على المنصة في السعودية إذ رحب العديد من مستخدمي "إكس" بعودته.

وفي عام 2019 تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إعلان شركة تويتر آنذاك، إيقاف حساب القحطاني، والذي أعفي من منصبه في أعقاب حادثة مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2018.

تويتر أوضحت في بيان لها، في ذلك الحين أن إيقاف حساب القحطاني كان "بصورة دائمة وذلك لمخالفته سياسات التلاعب في الشركة".