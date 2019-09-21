سعود القحطاني يعود للواجهة بين مغردين بعد إيقاف حسابه عن تويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إعلان شركة تويتر، إيقاف حساب سعود القحطاني، المستشار السابق بالديوان الملكي السعودي والذي اعفي من منصبه في أعقاب حادثة مقل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

تويتر أوضحت في بيان لها، مساء الجمعة أن إيقاف حساب القحطاني كان "بصورة منفصلة (ليس ضمن القائمة المعلنة اليوم)، بصورة دائمة وذلك لمخالفته سياسات التلاعب في الشركة".

ويذكر أن النيابة العامة السعودية أوضحت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي دور القحطاني "التنسيقي" في قضية مقتل خاشقجي، حيث قال المتحدث باسم النيابة في مؤتمر صحفي حينها: "طلب المستشار السابق الالتقاء بالفريق ومجموعة التفاوض وذلك ليطلعهم على بعض المعلومات التي قد تفيدهم في هذه المهمة بحكم تخصصه الإعلامي واعتقادا منه أن المجني عليه رحمه الله تلقفته بعض المنظمات المعادية للمملكة وأن إعادته للمملكة يعد نجاحا كبيرا لهذه المهمة، علما أن المستشار السابق قد تم منعه من السفر وهو رهن التحقيق".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات والتي تداولها النشطاء على صفحاتهم بتويتر: