شاهد ما قالته هاريس عن الحرب في غزة بعد أن أعلنت إسرائيل مقتل السنوار زعيم حماس

تفاصيل مقتل يحيى السنوار بعد أكثر من عام على الحرب في غزة

(CNN) -- قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة، الثلاثاء، نقلا عن تقارير من موظفين على الأرض إن عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة في شمال غزة "لا يستطيعون العثور على الطعام أو الماء أو الرعاية الطبية"، بعد نحو ثلاثة أسابيع من القصف الإسرائيلي "المتواصل".

ولخص فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الظروف المروعة التي يعمل فيها موظفو الأونروا في شمال القطاع، إذ يواجه مئات الآلاف من الأشخاص وضعا إنسانيا سيئا وسط الهجوم العسكري الإسرائيلي المتجدد.

وكتب لازاريني عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "رائحة الموت تفوح في كل مكان، والجثث ملقاة على الطرقات أو تحت الأنقاض. ويتم رفض مهمات إزالة الجثث أو تقديم المساعدة الإنسانية"، وتابع: "في شمال غزة، ينتظر الناس الموت فحسب. يشعرون بأنهم مهجورون، ويائسون، ووحيدون. يعيشون ساعة بساعة، ويخافون من الموت في كل ثانية".

وذكرت CNN سابقًا أن الفلسطينيين الفارين من مواقع العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة يتعرضون لإطلاق النار أثناء إخلائهم، وفقًا لسكان هناك ولقطات تمت مشاركتها مع CNN توثق رحلتهم.

وكرر لازاريني دعواته لوقف إطلاق النار في منشوره قائلا: "حتى لو لساعات قليلة، لتمكين المرور الإنساني الآمن للعائلات التي ترغب في مغادرة المنطقة والوصول إلى أماكن أكثر أمانًا".

وأردف قائلا: "هذا هو الحد الأدنى لإنقاذ حياة المدنيين الذين لا علاقة لهم بهذا الصراع".