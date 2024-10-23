مصدر: بلينكن يزور السعودية الأربعاء

(CNN) -- قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيتوجه إلى السعودية، الأربعاء.

وكان بلينكن التقى بعدد من كبار المسؤولين في إسرائيل الثلاثاء، ومن المتوقع أن يسافر إلى دول أخرى في المنطقة بعد توقفه في السعودية.

ويقوم بلينكن بزيارته الحادية عشرة إلى المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس العام الماضي، في وقت حرج حيث تخطط إسرائيل لردها المتوقع على هجوم صاروخي إيراني وفي الوقت الذي تبدو فيه مفاوضات وقف إطلاق النار بشأن الحروب في لبنان وغزة متوقفة.

وتأتي الزيارة أيضا في وقت توترت فيه العلاقات بين واشنطن وأقرب حلفائها في الشرق الأوسط، حيث حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من أنها قد تتوقف عن إمداد البلاد بالأسلحة ما لم يتحسن الوضع الإنساني في غزة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الاثنين، إن البيت الأبيض ليس متفائلا باستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة أو لبنان قريبا.