في ظل توتر العلاقات بين أمريكا وإسرائيل.. بلينكن يصل إلى تل أبيب

(CNN) -- وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب لعقد اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين الثلاثاء في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى المضي قدما في جهود إيجاد حل دبلوماسي للصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

ويصل بلينكن، الذي يقوم بزيارته الحادية عشرة إلى المنطقة منذ اندلاع الحرب العام الماضي، إلى تل أبيب في وقت حرج، إذ تخطط إسرائيل للانتقام من هجوم صاروخي إيراني سابق وفي الوقت الذي تبدو فيه محادثات وقف إطلاق النار بشأن الحرب في لبنان وغزة متوقفة.

وتأتي زيارة الدبلوماسي الأمريكي في وقت تتسم فيه علاقة واشنطن بحليفها الأقرب في الشرق الأوسط بالتوتر، إذ حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من أنها قد تتوقف عن تزويدها بالأسلحة ما لم يتحسن الوضع الإنساني في غزة.

ويهدد تسريب معلومات استخباراتية أمريكية في الآونة الأخيرة بشأن خطط الرد الإسرائيلي على إيران بالمزيد من التوتر في تلك العلاقات. ومع ذلك، قالت وزارة الخارجية الاثنين إنها لا تتوقع مناقشة التسريب خلال اجتماعات بلينكن.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، الاثنين، إن البيت الأبيض غير متفائل بشأن استئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة أو لبنان قريبا.

وفي غضون ذلك، قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة الاثنين إن الولايات المتحدة ستكون “متواطئة” في أي عدوان إسرائيلي ضد إيران إذا شجعت إسرائيل من خلال تزويدها بأسلحة متقدمة، مما يسلط الضوء على التوترات الشديدة في المنطقة.