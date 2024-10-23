فيديو أسلوب استقبال رمضان قديروف لمحمد بن زايد يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو يظهر استقبال الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف للرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد خلال زيارته إلى موسكو.

وأبرز نشطاء عناق قديروف الحميم للشيخ محمد بن زايد واعتباره مؤشرا على قوة العلاقات بين الشعبين.

وكان نشطاء قد سلطوا أيضا الضوء على ما قاله بوتين لمحمد بن زايد خلال الاستقبال، وأبرزوا فيديو افتتاح بوتين ومحمد بن زايد لمركز الشيخة فاطمة بنت مبارك للتعليم "في مدرسة بريماكوف الدولية في العاصمة موسكو وترحيب أحد الطلاب باللغة العربية بالشيخ محمد بن زايد".

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية بتقرير أن الشيخ محمد وبوتين استمعا خلال الجولة في أحد فصول المركز إلى "عدد من الطلبة الذين تحدثوا باللغة العربية حول أهمية الدراسة في المركز ضمن مدرسة بريماكوف وما تقدمه من فرصة تعليمية نوعية وفق أعلى المعايير العالمية".