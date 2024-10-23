نشر الأربعاء ، 23 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لشخص يسرق محلين تجاريين في مكة تحت تهديد السلاح الأبيض الأمر الذي أثار تفاعلا.

ونشرت الأمن العام صورة من كاميرا المراقبة التي التقطت السارق "مموهة" مؤكدة إلقاء القبض عليه.

وقال الأمن السعودي في بيان نشره على صفحته بمنصة إكس: "قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مواطن لسلبه محليين تجاريين تحت تهديد السلاح الأبيض، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن السعودي كذلك صورة (من الظهر) للشخص الذي تم اعتقاله.