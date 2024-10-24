أي الدول العربية أكثر حرية باستخدام الانترنت؟.. تقرير يكشف ويقارن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استنادًا لمؤشر حرية الانترنت لعام 2024، الصادر عن منظمة "فريدوم هاوس" المختصة بالبحوثات المتعلقة بالديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، تراجعت حرية الإنترنت العالمية لليوم الرابع عشر سنة متتالية.

من بين 72 دولة مشمولة بواسطة الحرية على الانترنت 2024، جاء أكبر انخفاض لهذا العام في قيرغيزستان، تليها أذربيجان وبيلاروسيا والعراق وزيمبابوي. وعلى العكس من ذلك، حصلت زامبيا على أكبر تحسن من حيث المساحة للنشاط عبر الإنترنت مفتوح. في أكثر من ثلاثة أرباع في البلدان التي يغطيها المشروع، واجه الأشخاص الاعتقال بسبب التعبير عن آرائهم السياسية والاجتماعية والدينية عبر الإنترنت تعرض الأشخاص للعنف الجسدي المتعلق بتواجدهم على الإنترنت الأنشطة في مستوى قياسي بلغ 43 دولة على الأقل.

أصبحت الصراعات المسلحة أكثر خطورة بسبب افتقار الوصول إلى الخدمات الأساسية. قطع الإنترنت أثناء الصراع في السودان وإثيوبيا وميانمار وقطاع غزة ومرتفعات قره باغ قد وضع الناس فيه فراغ من المعلومات، ومنع الصحفيين من تبادل المعلومات التقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان، وعرقلة عملية الرصد توفير المساعدات الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها.

إليكم نظرة في الانفوغرافيك أعلاه على تصنيف الدول العربية على مؤشر حرية الانترنت لعام 2024.



