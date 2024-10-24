وزير خارجية أمريكا يوضح ما بحثه مع الأمير محمد بن سلمان

(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إنه بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض الأوضاع في غزة ولبنان والسودان.

وأضاف بلينكن، عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "في اجتماعي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تحدثنا مطولا عن اغتنام هذه الفرصة لإنهاء الحرب وتخفيف المعاناة في غزة، كما ناقشنا الجهود الجارية للتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان وإنهاء الصراع في السودان".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت، في بيان، أن بلينكن و الأمير محمد بن سلمان "تحدثا عن الجهود المبذولة لإنهاء الصراعات في الشرق الأوسط".

وأضاف البيان في إشارة واضحة إلى جهود التطبيع: "واصلا المناقشات حول الحاجة إلى إرساء الاستقرار الإقليمي الدائم، بما في ذلك من خلال المزيد من التكامل بين دول المنطقة".

وبالإضافة إلى المحادثات بشأن غزة، ناقش الاثنان أيضا "الجهود المبذولة للتوصل إلى حل دبلوماسي" للصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إنه "جرى استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في غزة ولبنان، والجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية".