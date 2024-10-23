قبل توجهه إلى السعودية.. بلينكن يوجه دعوة لإسرائيل بعد عمليات غزة

شاهد ما قالته هاريس عن الحرب في غزة بعد أن أعلنت إسرائيل مقتل السنوار زعيم حماس

تفاصيل مقتل يحيى السنوار بعد أكثر من عام على الحرب في غزة

(CNN)-- دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إسرائيل إلى تحويل نجاحها العسكري في غزة إلى "نجاح استراتيجي دائم"، بينما حث حكومة بنيامين نتنياهو على تقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

وقال بلينكن للصحفيين في تل أبيب قبل مغادرته إلى السعودية، الأربعاء، إن إسرائيل حققت معظم أهدافها الاستراتيجية في غزة من خلال تدمير جزء كبير من القدرة العسكرية لحماس، مما فتح الباب أمام نهاية دائمة للصراع.

وقال بلينكن: "هناك أمران يتعين علينا القيام بهما: إعادة الرهائن إلى الوطن وإنهاء الحرب مع فهم ما سيحدث بعد ذلك".

وفي معرض حديثه عن الوضع الإنساني المتردي في غزة، قال بلينكن إنه تم إحراز بعض التقدم، "ولكن لا يزال هناك المزيد الذي يتعين القيام به". ويأتي ذلك في أعقاب رسالة أمريكية إلى الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي تطالبها بتحسين الوضع أو احتمال مواجهة قيود على المساعدات العسكرية.

يخلق مقتل زعيم حماس يحيى السنوار "فرصة حقيقية" لعودة الرهائن الإسرائيليين، وفقًا لما ذكره كبير الدبلوماسيين الأمريكيين، الذي قال إن السنوار "كان العقبة الرئيسية" أمام صفقة رهائن محتملة.