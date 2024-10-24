(CNN)-- أجبر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين على دخول المنازل والأنفاق التي يحتمل أن تكون مفخخة في غزة لتجنب تعريض قواته للأذى، وفقا لجندي في الجيش الإسرائيلي وخمسة معتقلين سابقين قالوا إنهم ضحايا هذه الممارسة.

صورة نشرتها منظمة "كسر الصمت"، وهي منظمة توفر منتدى للجنود الإسرائيليين للتحدث علنًا والتحقق من شهادتهم، وتظهر فيها جندي يحرس أسيرًا فلسطينيًا ويداه مقيدتان، الصورة مموهة من المصدر. Credit: Breaking the Silence

وقال الجندي، الذي بيّن أن وحدته احتجزت سجينين فلسطينيين لغرض واضح هو استخدامهما كدروع بشرية لاستكشاف الأماكن الخطرة، إن هذه الممارسة منتشرة بين الوحدات الإسرائيلية في غزة.

وأوضح: "طلبنا منهم أن يدخلوا المبنى الذي يقابلنا.. إذا كان هناك أي أفخاخ مفخخة، فسينفجرون هم وليس نحن"، لقد كان شائعًا جدًا في الجيش الإسرائيلي لدرجة أنه كان له اسم: "بروتوكول البعوض".

ولا يُعرف على وجه الدقة حجم ونطاق هذه الممارسة التي يمارسها الجيش الإسرائيلي، لكن شهادة الجندي وخمسة مدنيين تظهر أن الأمر كان منتشرا على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي لشبكة CNNإن "توجيهات الجيش الإسرائيلي وإرشاداته تحظر بشكل صارم استخدام المدنيين المحتجزين في غزة في العمليات العسكرية"، مؤكدا على أنه يتم توضيح البروتوكولات والتعليمات ذات الصلة بشكل روتيني للجنود في الميدان أثناء النزاع.

ويحظر القانون الدولي استخدام المدنيين لحماية الأنشطة العسكرية، أو إشراك المدنيين قسراً في العمليات العسكرية.