دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق 7 أشخاص بقضايا مختلفة كاشفة تفاصيل مما أدينوا به.

وأوضحت الداخلية في بيان: "أقدم جبران بن محمد بن عبدالله آل سالم القحطاني - سعودي الجنسية - على قتل ممدوح بن عبدالله بن فجحان القحطاني - سعودي الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.. وبفضل من الله ، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني يوم الأربعاء 20 / 4 / 1446 هـ الموافق ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٤م بمنطقة عسير".

وفي بيان قان، قالت الداخلية السعودية: "أقدم سعود بن ذيب بن غازي المرشدي العتيبي - سعودي الجنسية - على قتل عبدالإله بن متعب بن عوض الله العتيبي - سعودي الجنسية - وذلك بدعسه بالسيارة مما أدى إلى وفاته.. وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.. وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني يوم الثلاثاء بتاريخ 19 / 4 / 1446هـ الموافق 22 / 10 / 2024م بمنطقة الرياض".

وفي بيان ثالث قالت الداخلية: "أقدم كل من يحيى محمد يحيى لطف الله، وعلي عبدالله أحمد عزيب، وأحمد يحيى مسعود علي، وسالم إبراهيم نهاري – يمنيي الجنسية - على تهريب الحشيش المخدّر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهم حكمٌ يقضي بثبوت ما نُسب إليهم وقتلهم تعزيراً، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكيٌ بإنفاذِ ما تقرر شرعاً.. وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجناة يوم الثلاثاء 1446/4/19 هـ الموافق 2024/10/22 م بمنطقة المدينة المنورة".

وفي بيان رابع قالت الداخلية: "أقدم لالي خان محمد يعقوب - باكستاني الجنسية - على تهريب مادة الهيروين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.. وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجاني يوم الأربعاء 20 / 4 / 1446 هـ الموافق 23 / 10 / 2024م بمنطقة مكة المكرمة".