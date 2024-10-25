بيان جديد من الأردن حول العثور على مواطنة فُقدت في السعودية

(CNN)-- أصدرت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، بيانا بشأن العثور على مواطنة كانت مفقودة في السعودية، ونُفي ادعاء خطفها في وقت سابق، أكدت فيه ما نشره الأمن العام السعودي في وقت سابق حول العثور على المواطنة أثناء تأديتها مناسك العمرة في مكة وأنها بـ"بخير".

وجاء في بيان للخارجية الأردنية: "أكدت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه تم العثور على المواطنة الأردنية المفقودة في مكة المكرمة منذ أيام أثناء تأديتها مناسك العمرة وأنها بخير".

ونقل بيان الوزارة تصريحات للمتحدث باسمها، سفيان القضاة، قال فيها: "السلطات السعودية أبلغت القنصلية الأردنية في جدة بأنها عثرت على المواطنة المفقودة ونفت ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من أنها تعرضت لاختطاف وهي بصحة جيدة".

وتابع القضاة قائلا إن الوزارة " ستتابع مع السلطات السعودية المختصة وذوي المواطنة الأردنية لضمان عودتها إلى المملكة بأسرع وقت ممكن".

ووجه القضاة الشكر للسلطات السعودية على "تعاونها وجهودها التي بذلت في العثور على المواطنة الأردنية"، وفقا للبيان.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الأردنية، الخميس، أنها تتابع المعلومات الواردة بخصوص واقعة اختفاء مواطنة أردنية في الحرم المكي في المملكة العربية السعودية أثناء تأديتها مناسك العمرة.

من جهته، نشر الأمن العام السعودي بيانا، على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا)، قال فيه: "أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه إشارة إلى البلاغ المتضمن اختفاء وافدة من الجنسية الأردنية، فإنه تم العثور عليها بالمدينة المنورة وهي بصحة جيدة، ولا صحة لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاء اختطافها وجار استكمال الإجراءات النظامية كافة".