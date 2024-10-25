الداخلية السعودية تعلن إعدام مصريين ومواطن سعودي وتكشف ما أدينوا به

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ حكم الإعدام بحق وافدين مصريين ومواطن سعودي بقضيتين مختلفتين موضحة ما أدينوا به.

وقالت الداخلية في بيان: "أقدم كل من حسن عيد سليمان المغبش وموسى محمد حسن دبل - مصريي الجنسية - على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.. وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجانيين يوم الخميس 21 / 04 / 1446هـ الموافق 24 / 10 / 2024م بمنطقة تبوك".

وفي بيان منفصل قالت الداخلية السعودية: "أقدم سويلم بن مسلم بن عوده الفايدي - سعودي الجنسية - على قتل شباب بن عواد بن سلمان الفايدي - سعودي الجنسية - ، وذلك بإطلاق النار عليه، مما أدى إلى وفاته، إثر خلافٍ بينهما.. وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصّة، صدر بحقه حكمٌ يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكيٌ بإنفاذِ ما تقرر شرعًا.. وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني يوم الخميس بتاريخ 21 / 04 / 1446هـ الموافق 24 / 10 / 2024م بمنطقة المدينة المنورة".

وأضافت: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذّر في الوقت نفسه كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".