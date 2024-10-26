أولى الصور من إيران بعد 3 موجات من الهجوم الإسرائيلي فجر السبت

(CNN)-- بثت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية صورا لشوارع آمنة وسالمة في أربع مدن على الأقل، السبت، مع بزوغ الفجر بعد 3 موجات تكون منها الهجوم الإسرائيلي الليلي على منشآت عسكرية في ثلاث محافظات إيرانية.
وظلت المدن في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة طهران، هادئة و"طبيعية"، بحسب ما بثته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد قال، السبت، إن الهجوم الانتقامي الإسرائيلي على إيران استهدف أنظمة الدفاع الجوي ومنشآت إنتاج الصواريخ، مؤكدا على انتهاء الضربات.
من جهتها قالت إيران إن الهجوم استهدف “مراكز عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام” تسبب في “أضرار محدودة”.