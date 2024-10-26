إيران تعلق على الضربات الإسرائيلية وتبين المواقع المستهدفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن مصدر بالقوات الجوية الإيرانية، فجر السبت، أن الدفاعات الجوية في بلاده تصدت لمحاولات إسرائيلية لاستهداف بعض النقاط في البلاد.

تُظهر هذه الصورة صفحة على موقع Flightradar24، تم التقاطها بوقت مبكر من يوم 26 أكتوبر 2024، وتعرض الرحلات الجوية التجارية حول المجال الجوي الإيراني. وأعلنت إيران تعليق جميع الرحلات الجوية في 26 أكتوبر/تشرين الأول حتى إشعار آخر Credit: AFP via Getty Images)

وأضاف وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "أبعاد القضية قيد التحقيق".

وقال مقر الدفاع الجوي الايراني في بيان، فجر السبت، أنه تم التصدي بنجاح للهجوم الإسرائيلي من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي.

وذكرت الوكالة أن إسرائيل "هاجمت أجزاء من المراكز العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام"، مضيفة أنه "تم اعتراض الهجوم ومواجهته بنجاح بواسطة نظام الدفاع الجوي المتكامل" الإيراني.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون إيرانيون إن الدفاعات الجوية تم نشرها "في عدة مناطق حول طهران والبلاد"، بحسب الوكالة الرسمية.

وذكرت الوكالة في تقريرها أنه "في حوالي الساعة 2:15 من فجر يوم السبت بالتوقيت المحلي (10:45 مساء الجمعة بتوقيت غرينتش)، سُمعت بعض الأصوات القوية كالانفجارات، خاصة في غرب طهران، وفي حوالي الساعة الخامسة صباحا، سُمعت أصوات نيران الدفاعات الجوية في مناطق شرق ووسط طهران".