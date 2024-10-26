حدد "طبيعة الأهداف".. الجيش الإسرائيلي يُعلن توجيه "ضربات دقيقة" لإيران

(CNN) – أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، توجيه ضربات "دقيقة" على مواقع عسكرية في إيران، ردا على هجمات طهران على إسرائيل، مؤكدا "جاهزيته على الصعيدين الهجومي والدفاعي".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في بيان مصور نقلته صفحة الجيش الإسرائيلي على "إكٍس"، تويتر سابقا: "ردًا على أشهر من الهجمات المستمرة التي يشنها النظام في إيران ضد دولة إسرائيل، يقوم الجيش الإسرائيلي حاليًا بشن ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران".

وتابع هاغاري: "يهاجم النظام في إيران ووكلاؤه في المنطقة إسرائيل بلا هوادة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول- على سبع جبهات - بما في ذلك الهجمات المباشرة من الأراضي الإيرانية".

وأردف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قائلا: "مثل أي دولة ذات سيادة في العالم، لدى دولة إسرائيل الحق والواجب بالرد".

وختم هاغاري بالقول: "سنفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن دولة إسرائيل وشعبها".

وبدأت إسرائيل ضرباتها الانتقامية على إيران في أعقاب هجوم من طهران في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لما قاله مصدر مسؤول لشبكة CNN.