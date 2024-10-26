نشر السبت ، 26 أكتوبر / تشرين الأول 2024

(CNN)-- أغلقت إيران مجالها الجوي، وفقا لإشعار رسمي صادر عن هيئة الطيران المدني، تزامنا مع شن إسرائيل ضربات على "مواقع عسكرية" إيرانية منذ فجر السبت.

وسيتم إغلاق المجال الجوي الإيراني حتى السبت الساعة 9:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (1:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية)، وفقًا للإشعار.

وفي وقت سابق من صباح السبت، وبنفس توقيت الضربات تقريبا، لاحظت شبكة CNN أربع طائرات مدنية بدأت في التحليق بعيدًا عن العاصمة الإيرانية طهران حسبما أظهر تطبيق تتبع الرحلات FlightRadar24.

وبدأت إسرائيل ضرباتها الانتقامية على إيران في أعقاب هجوم من طهران في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لما قاله مصدر مسؤول لشبكة CNN.